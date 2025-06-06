Дрони атакували стратегічні обʼєкти у Тамбовській, Саратовській, Рязанській областях РФ та Москві: є влучання у НПЗ, авіабазу Енгельс, завод електротехніки (фото, відео)

У ніч на 6 червня дрони атакували низку регіонів Росії, в тому числі об'єкти, пов’язані зі стратегічною авіацією. Про вибухи, пожежі та роботу ППО заявили у Москві, Саратовській, Рязанській, Тамбовській та інших областях.

Про це повідомили росЗМІ ASTRA та інші російські телеграм-канали.

Рязанська область

У районі села Підв’язжя та поблизу авіабази "Дягілєво" зафіксовані вибухи та займання. За словами очевидців, причиною стала атака безпілотників.

Саратовська область (Енгельс)

В Енгельсі пролунали вибухи, виникла пожежа. Повідомляється про пошкодження житлового будинку на вулиці Тельмана. Також постраждало промислове підприємство. Постраждалих, за словами губернатора, немає.

Ймовірно, було атаковано нафтобазу "Комбінат Кристал" – об'єкт федерального значення, який забезпечує паливом авіабазу "Енгельс-2", де розміщується стратегічна авіація РФ.

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Московський регіон

Жителі Наро-Фомінська повідомляли про вибухи. Через загрозу атаки тимчасово закривали аеропорти Домодєдово та Жуковський.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито перехопила сім дронів, які прямували до столиці. Також стало відомо про пожежу в житловому будинку в районі Південне Бутово — вигоріли кілька квартир. Причина займання офіційно не пов’язана з атакою.

Тамбовська область

У Мічурінську, за повідомленнями місцевих пабліків, безпілотник влучив у цех заводу "Прогрес" близько 2:15 ночі. Внаслідок вибуху виникла пожежа, є постраждалі. Завод спеціалізується на виробництві систем управління для авіаційної та ракетної техніки, а також обладнання для цивільного використання.

Тульська область

Очільник регіону повідомив про трьох поранених унаслідок нічної атаки дронів.

Калузька область

Поблизу Обнінська та Борівського району сили ППО РФ нібито знищили п’ять безпілотників. Один з дронів впав на автошлях, пошкодивши чотири машини. Постраждалих з серйозними травмами немає.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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