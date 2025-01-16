Дрони атакували Тамбовську область РФ: всі летіли в бік порохового заводу

Російські ресурси повідомляють про масштабний наліт безпілотників, імовірно українських, на Тамбовську область РФ.

"Масовий наліт українських дронів на Тамбовську область. Попередньо, всі летіли в напрямку порохового заводу поблизу села Кузьмино-Гать". Про це повідомляють Telegram-канали Mash, Shot та місцеві пабліки.

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Мешканці регіону повідомляли про помічені безпілотники літакового типу, звуки роботи систем ППО та спалахи у небі.

Вранці Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття трьох безпілотників над територією Тамбовської області.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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