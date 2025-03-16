У ніч на 16 березня в Чернігові під час російської атаки БПЛА один з них влучив в пʼятиповерхівку. Також відомо, що інший "шахед" пошкодив два приватні будинки.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський на своїй Telegram-сторінці. На місці вибуху є пожежа. Працюють усі рятувальні служби.

Дрони РФ атакували Чернігів: є влучання в багатоповерхівку та приватні будинки (фото). Джерело: ДСНС України у Telegram

За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок влучання одного з "шахедів" зруйновані два верхніх поверхи багатоповерхівки.

Дрони РФ атакували Чернігів: є влучання в багатоповерхівку та приватні будинки (фото). Джерело: ДСНС України у Telegram

Брижинський зазначає, що у пошкодженій п'ятиповерхівці завалені дві квартири, доступ до яких обмежений.

Рятувальники евакуювали з однієї із завалених квартир літню жінку.

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Дрони РФ атакували Чернігів: є влучання в багатоповерхівку та приватні будинки (фото). Джерело: ДСНС України у Telegram

Як повідомили у Чернігівській міській раді, станом на ранок 16 березня ситуація щодо руйнувань така:

2 квартири зруйновані;

12 квартир пошкоджені;

3 автівки знищені;

2 автівки пошкоджені.

Дрони РФ атакували Чернігів: є влучання в багатоповерхівку та приватні будинки (фото). Джерело: ДСНС України у Telegram

"Обстеження триває. Інформація буде доповнюватися", – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, увечері 13 березня російська армія завдала трьох ударів по Харкову.За інформацією місцевої влади, під обстріл потрапили Основʼянський, Немишлянський і Новобаварський райони Харкова.

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