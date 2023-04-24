Друг Олега Винника розповів про стан співака: 'живіший усіх живих'

"Зниклий" відомий український співак Олег Винник під час війни активно допомагає ЗСУ. Він нікуди не зник та тим більше не помер.

У цьому переконав товариш артиста, колишній директор Палацу "Україна", військовослужбовець Роман Недзельський. Він емоційно відреагував на пост у фан-групі співака щодо обговорення стану здоров'я Винника.

Днями, нагадаємо, відеоблогер Богдан Беспалов заявив, що Олег Винник бореться з онкологічним захворюванням, що він запатентував своє ім'я в Німеччині та не планує повертатися до України.

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Цю інформацію спочатку спростувала Валерія Барон – організаторка офіційної фан-групи Олега Винника у Facebook. Вона стверджує, що немає підтвердженої документами інформації, що співак хворіє і так само є неправдою., що Винник не планує повертатися в Україну.

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Валерія Барон звернулася до фанатів співака та закликала їх не вірити всьому, що пишуть про співака. "Останнім часом розповсюджується дуже багато недостовірної інформації про артиста, зокрема в YouTube – де різні "блогери" в гонитві за хайпом, переглядами й, відповідно, грошима від монетизації розміщують різноманітні ролики з відвертою брехнею і наклепами про артиста", – додала вона.

Це повідомлення організаторки офіційної фан-групи Винника прокоментувала одна з його прихильниць, запитавши: "То він живий чи ні?". На її слова відповів Роман Недзельський, який написав: "Справа Анатоліча живе і працює на Перемогу України! Олег живіший всіх живих. Щойно з ним розмовляв! Голос бодрячком, хвостік пєстіком, не дочекаються, су*и".

Нагадаємо, у квітні минулого року відомий співак Олег Винник стурбував прихильників своїм зникненням. Останній раз у публічному просторі він з'являвся 3 березня, коли опублікував в Інстаграмі відеозвернення щодо вторгнення росіян. Останній пост Винника у Фейсбуці датується 1 квітням 2022 року.

Разом з Винником зникла й співачка Таюне (Таїсія Сватко) – дружина Олега Винника та член його команди). Останній її допис в Інстаграмі за 20 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року чоловік співачки Оксани Білозір Роман Недзельський поділився на своїй сторінці у Facebook спільним фото з Винником. Він повідомив, що благодійний фонд співака допомагає українським військовим.

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