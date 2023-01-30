'Але поки що у нього перерва': телеведуча Єремєєва пояснила, чому Олег Винник мовчить про війну

Українська телеведуча Міла Єремєєва заявила, чому популярний український співак Олег Винник зник та ніяким чином не коментує події, що відбувається в Україні. Співака звинувачували, що він втік за кордон від війни та відмовчується.

Міла Єремєєва в інтерв'ю YouTube-каналу GLOSTER FM сказала, що співак хворіє. Вона запевнила, що він підтримує українців та Україну.

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"Я знаю, що з ним відбувається зараз. Там справа не в якихось патріотичних історіях. Олег він український артист, він підтримує Україну. Але поки що у нього перерва, пов'язана зі здоров'ям і всім іншим", − сказала телеведуча.

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Однак Єремєєва не уточнила, на яку хворобу хворіє Винник та від чого він лікується.

Нагадаємо, у квітні минулого року відомий співак Олег Винник стурбував прихильників своїм зникненням. Останній раз у публічному просторі він з'являвся 3 березня, коли опублікував в Інстаграмі відеозвернення щодо вторгнення росіян. Останній пост Винника у Фейсбуці датується 1 квітням 2022 року.

Разом з Винником зникла й співачка Таюне (Таїсія Сватко) – дружина Олега Винника та член його команди). Останній її допис в Інстаграмі за 20 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року чоловік співачки Оксани Білозір Роман Недзельський поділився на своїй сторінці у Facebook спільним фото з Винником. Він повідомив, що благодійний фонд співака допомагає українським військовим.

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