'Но пока у него перерыв': телеведущая Еремеева объяснила, почему Олег Винник молчит о войне

Украинская телеведущая Мила Еремеева заявила, почему популярный украинский певец Олег Винник исчез и никак не комментирует происходящее в Украине события. Певцу обвиняли, что он убежал за границу от войны и отмалчивается.

Мила Еремеева в интервью YouTube-канала GLOSTER FM сказала, что певец болеет. Она заверила, что он поддерживает украинцев и Украину.

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"Я знаю, что с ним происходит сейчас. Там дело не в каких-то патриотических историях. Олег он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный со здоровьем и всем остальным", — сказала телеведущая.

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Однако Еремеева не уточнила, какой болезнью болеет Винник и от чего он лечится.

Напомним, в апреле прошлого года известный певец Олег Винник обеспокоил поклонников своим исчезновением. Последний раз в публичном пространстве он появлялся 3 марта, когда опубликовал в Инстаграме видеообращение по поводу вторжения россиян. Последний пост Винника в Facebook датируется 1 апреля 2022 года.

Вместе с Винником исчезла и певица Таюне (Таисия Сватко) – жена Олега Винника и член его команды. Последнее ее сообщение в Инстаграме за 20 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года мужчина певицы Оксаны Билозир Роман Недзельский поделился на своей странице в Facebook совместным фото с Винником. Он сообщил, что благотворительный фонд певца помогает украинским военным.

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