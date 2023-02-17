Дуда заявив, що Польща розгляне передачу Україні Міг-29 та готова приєднатися до коаліції F-16

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна розглядає питання передачі Україні винищувачів Міг-29. За його словами, поляки могли б передати ці літаки, оскільки українці вміють ними керувати.

Також Польща приєднається до країн, які погодяться передати винищувачі F-16. Про це Дуда сказав у інтерв'ю "Укрінформу".

Польський лідер зазначив, що до питання передачі авіації треба ставитися серйозно. Зокрема, щодо винищувачів F-16.

"Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів", – пояснив він.

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Водночас Дуда вказав, що Україна уже може отримати літаки МіГ-29, адже українські пілоти зможуть літати на них відразу.

"Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", – наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на позитивне рішення США щодо відправлення сучасної авіації для України. Йдеться про постачання винищувача F-16.

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