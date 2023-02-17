Дуда заявил, что Польша рассмотрит передачу Украине Миг-29 и готова присоединиться к коалиции F-16

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине истребителей Миг-29. По его словам, поляки могли передать эти самолеты, поскольку украинцы умеют ими управлять.

Польша также присоединится к странам, которые согласятся передать истребители F-16. Об этом Дуда сказал в интервью "Укринформу".

Польский лидер отметил, что к вопросу передачи авиации нужно относиться серьезно. В частности, по истребителям F-16.

"Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений", – пояснил он.

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В то же время, Дуда указал, что Украина уже может получить самолеты МиГ-29, ведь украинские пилоты смогут летать на них сразу.

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MiГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на положительное решение США по отправке современной авиации для Украины. Речь идет о поставках истребителя F-16.

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