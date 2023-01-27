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Война в Украине

Самолеты F-16 в небе Украины: Данилов анонсировал поставки американских истребителей (видео)

Татьяна Иванова

Алексей Данилов намекнул на поставку истребителей из США

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов намекнул на положительное решение США по отправке современной авиации для Украины. Речь идет о поставках истребителя F-16.

Об этом Данилов написал в Facebook. Там он опубликовал видео работы американских самолетов.

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В конце видео отмечалось, что в скором времени такие самолеты будут иметь в Украине.

Что говорили о поставках самолетов F-16 в США

Отметим, что накануне во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон никогда не проводил предел в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

В то же время, заместитель советника администрации президента по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что официальный Вашингтон никогда не отрицал отправку любого типа вооружения и пытался адаптировать военную помощь к той фазе войны, где находятся Силы обороны Украины.

Напомним, недавно 12 стран договорились передать Украине около 100 Leopard2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт. Кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки.

25 января президент США Джо Байден заявил, что было принято решение о передаче 31 танка M1 Abrams, а также другого оборудования для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

После этих новых украинские военные и дипломаты начали вспоминать в публичной плоскости об идее поставок Украине современных самолетов.

В то же время операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что ведется много разговоров о передаче истребителей F-16 третьим сторонам, то есть о реэкспорте другими странами американских истребителей в Украину.

Он добавил, что его компания "собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле.

Отметим, что один из крупнейших пакетов военной помощи предоставит Великобритания. В частности, в него войдут танки Challenger 2.

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Война в Украине