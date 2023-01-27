Самолеты F-16 в небе Украины: Данилов анонсировал поставки американских истребителей (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов намекнул на положительное решение США по отправке современной авиации для Украины. Речь идет о поставках истребителя F-16.

Об этом Данилов написал в Facebook. Там он опубликовал видео работы американских самолетов.

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В конце видео отмечалось, что в скором времени такие самолеты будут иметь в Украине.

Видео дня

Что говорили о поставках самолетов F-16 в США

Отметим, что накануне во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон никогда не проводил предел в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

В то же время, заместитель советника администрации президента по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что официальный Вашингтон никогда не отрицал отправку любого типа вооружения и пытался адаптировать военную помощь к той фазе войны, где находятся Силы обороны Украины.

Напомним, недавно 12 стран договорились передать Украине около 100 Leopard2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт. Кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки.

25 января президент США Джо Байден заявил, что было принято решение о передаче 31 танка M1 Abrams, а также другого оборудования для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

После этих новых украинские военные и дипломаты начали вспоминать в публичной плоскости об идее поставок Украине современных самолетов.

В то же время операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что ведется много разговоров о передаче истребителей F-16 третьим сторонам, то есть о реэкспорте другими странами американских истребителей в Украину.

Он добавил, что его компания "собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле.

Отметим, что один из крупнейших пакетов военной помощи предоставит Великобритания. В частности, в него войдут танки Challenger 2.

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