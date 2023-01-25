Байден объявил о передаче Abrams Украине: как они помогут на фронте

США передадут Украине 31 танк M1 Abrams, а также другое оборудование по усилению ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду 25 января.

"Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники в рамках пакета помощи, о котором было объявлено ранее. США также отправят в Украину 31 танк Abrams, целый батальон", – отметил Байден.

Американские танки Abrams для Украины, вероятно, будут закуплены через фонд USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), позволяющий получить технику от промышленности, а не из запасов оружия в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

"Это только начало сотрудничества по танкам. Это сняты ограничения с поставок таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании…. И не только от них – дальше, больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков. А если нужны, то мы будем их иметь. Исторический день. Один из тех дней, которые определят нашу дальнейшую победу", – прокомментировал Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за танки Abrams:

"Благодарю Президента США Джозефа Байдена за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение Украины от захватчиков. Двигаемся вперед!" – отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал решение США мощным результатом переговоров союзников и проявлением невероятной поддержки:

"Спасибо Президенту США Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и всем партнерам за консолидированную позицию. Итого к победе!", – подчеркнул Шмигаль.

Что известно о M1 Abrams

M1 Abrams – основной боевой танк 3 поколения производства США. Танк назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба Армии США и командующего вооруженными силами США во Вьетнаме с 1968 по 1972 год.

M1 "Абрамс" поступает на вооружение армии США с 1980 года, заменив основной боевой танк M60 "Паттон", вооруженный 105-мм пушкой, служивший в течение почти десятилетия одновременно с улучшенной модификацией "Паттона" – M60A3, который был введен в эксплуатацию в 1978 году.

M1 "Абрамс" – хорошо вооруженная, бронированная, мобильная боевая машина, рассчитанная на ведение боевых действий в различных условиях современных войн и вооруженных конфликтов.

Важными особенностями танка является применение мощных газотурбинных двигателей, работающих на топливе для реактивных двигателей JP8, оборудование многослойной композитной противоснарядной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк.

С весом, который колеблется в зависимости от модификации танка Абрамс является одним из самых тяжелых танков, находящихся в эксплуатации в начале XXI века.

M1 остается главным основным боевым танком Соединенных Штатов (находится на вооружении армии и корпуса морской пехоты США), а также армии Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Австралии, а с 2010 года – Ирака. В США предполагается продлить срок службы танка до 2050 года, это примерно 70 лет после его принятия.

На вооружение поступали три основные версии M1 Abrams: M1, M1A1 и M1A2, отличавшиеся вариантами улучшения вооружения, систем защиты и электроники. Эти усовершенствования, а также периодические модернизации танков старого поколения позволили долгое время оставлять данный боевой танк на вооружении военных формирований. Танки модернизируются по программам.

Экипаж танка M1 Abrams состоит из 4 человек: командир, наводчик, зарядчик и механик-водитель.

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Характеристики M1 Abrams

Вес: М1А1: 57,15 т; М1А2: 61,3 т;

Длина: 7 917 мм; с пушкой: 9 766 мм;

Ширина: 3658 мм;

Высота: 2 885 мм;

Экипаж: 4;

Броня: "Чобгэм", многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном: лоб корпуса: 1320–1620 мм; борт корпуса: 1320–1620 мм;



Главное вооружение: 105-мм нарезная танковая пушка M68 (с M1А1 – 120 мм гладкоствольная M254);

Второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный);

Двигатель: Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт);

Удельная мощность: 24,5 л.с./т;

Подвеска: торсионная Allison DDA X-1100-3B;

Дорожный просвет: 480 мм;

Объем топливных баков: 1900 л;

Операционная дальность: 410 км;

Скорость: по шоссе: 67,6 км/ч; по бездорожью: 48,3 км/ч.



Напомним, ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2, а Франция планирует доставить в Украину легкие колесные танки AMX 10-RC в ближайшие месяцы.

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