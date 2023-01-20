Стало известно, какое оружие страны НАТО передадут Украине после встречи "Рамштайн-8": список
В сети появился ориентировочный список военного снаряжения, вооружения и техники, которые Украина может получить по итогам совещания антипутинской коалиции в Рамштайн.
Информацию собрали по заявлениям представителей стран-партнеров Украины. 20 января, на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины, после чего может список вооружения может измениться.
9 стран партнеров Украины накануне совещания в Рамштайне подписали так называемую "Таллинскую декларацию". Согласно декларации, Британия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия будут поддерживать Украину, пока пути не потерпят поражение.
Правительство Германии в очередной раз провалило голосование за предоставление Украине танков Leopard 2, в Нидерланды предложили за свой счет оплатить эти танки для ВСУ.
Всего военную помощь планируют отправить 12 стран :
- США – новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов:
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25мм;
- 53 бронемашин типа MRAP, скорее речь о MaxxPro;
- 350 бронемашин HMMWV;
- 8 систем противовоздушной обороны Avenger;
- высокоскоростные антирадиолокационные ракеты HARM.
- 95 тысяч 105мм артиллерийских снарядов;
- 20 тысяч 155мм артиллерийских снарядов;
- 600 высокоточных 155мм артиллерийских снарядов;
- 11 800 120 мм минометных мин;
- боеприпасы для HIMARS;
- боеприпасы для NASAMS;
- 12 автомобилей поддержки и 6 командно-штабных автомобилей;
- 22 тактические машины для буксировки вооружения;
- 2 тысячи противотанковых ракет;
- 3 миллиона патронов для стрелкового оружия;
- взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения;
- запасные части и другое полевое снаряжение.
- Канада:
- 200 бронеавтомобилей Senator;
- 1 батарея ПВО NASAMS;
- Франция:
- 40 колесных танков AMX-10RC;
- бронеавтомобили Bastion;
- Великобритания:
- 14 танков Challenger 2;
- 600 ракет Brimstone;
- 30 155-мм САУ AS90;
- 200 БМП/БТР;
- Польша:
- зенитные установки С-60 и 70 тысяч единиц боеприпасов к ним;
- 14 танков Leopard 2;
- Нидерланды:
- 120 танков T-72М;
- Германия:
- 40 Marder БМП;
- 1 батарея ПВО/О Patriot;
- 3 батареи ПВО Iris-T+3 РЛС TRML-4D;
- 2 РЛС TRML-4D;
- Швеция:
- 50 CV-90 БМП;
- 12 Archer САУ;
- Эстония:
- свыше 10 гаубиц 155mm FH70;
- свыше 10 гаубиц 122mm Д30;
- Латвия:
- ЗРК Stinger;
- 2 вертолета Ми-17;
- пулеметы;
- БПЛА;
- Литва:
- десятки зенитных пушек L-70;
- боеприпасы;
- 2 вертолеты Ми-8;
- Дания:
- 19 САУ Caesar.
Также в течение года от Германии Украина получит 16 новых САУ Zuzana-2, от Италии 1 батарею ПВО SAMP/T, а также 90 танков T-72.
Ранее в сети показали, что способны БМП CV90, которые Швеция передаст Украине в количестве до 50 единиц.
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