Стало відомо, яку зброю країни НАТО передадуть Україні після зустрічі "Рамштайн-8": список

У мережі з'явився орієнтовний список військового спорядження, озброєння та техніки, яке Україна може отримати за підсумками наради антипутінської коаліції у Рамштайн.

Інформацію зібрали з заяв представників країн-партнерів України. 20 січня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбудеться восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України, після чого може список озброєння може змінитись.

9 країн партнерів України напередодні наради у Рамштайн підписали так звану "Талліннську декларацію". Згідно з декларацією, Британія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина будуть підтримувати Україну, поки путін не зазнає поразки.

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Уряд Німеччини вкотре провалив голосування за надання Україні танків Leopard 2, в Нідерланди запропонували за свій кошт оплатити ці танки для ЗСУ.

Усього військову допомогу планують відправити 12 країн:

США – новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів: 90 бронетранспортерів Stryker; 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисяч боєприпасів калібру 25мм; 53 бронемашин типу MRAP, скоріш мова про MaxxPro; 350 бронемашин HMMWV; 8 систем протиповітряної оборони Avenger; високошвидкісні антирадіолокаційні ракети HARM. 95 тисяч 105мм артилерійських снарядів; 20 тисяч 155мм артилерійських снарядів; 600 високоточних 155мм артилерійських снарядів; 11 800 120мм мінометних мін; боєприпаси для HIMARS; боєприпаси для NASAMS; 12 автомобілів підтримки та 6 командно-штабних автомобілів; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; 2 тисячі протитанкових ракет; 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї; підривне обладнання, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення; запасні частини та інше польове спорядження. Канада: 200 бронеавтомобілів Senator; 1 батарея ППО NASAMS; Франція: 40 колісних танків AMX-10RC; бронеавтомобілі Bastion; Велика Британія: 14 танків Challenger 2; 600 ракет Brimstone; 30 155-мм САУ AS90; 200 БМП/БТР; Польща: зенітні установки С-60 та 70 тисяч одиниць боєприпасів до них; 14 танків Leopard 2; Нідерланди: 120 танків T-72М; Німеччина: 40 Marder БМП; 1 батарея ППО/ПРО Patriot; 3 батареї ППО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D; 2 РЛС TRML-4D; Швеція: 50 CV-90 БМП; 12 Archer САУ; Естонія: понад 10 гаубиць 155mm FH70; понад 10 гаубиць 122mm Д30; Латвія: ЗРК Stinger; 2 вертольоти Мi-17; кулемети; БПЛА; Литва: десятки зенітних гармат L-70; боєприпаси; 2 гелікоптери Мі-8; Данія: 19 САУ Caesar.

Також протягом року від Німеччини Україна отримає 16 нових САУ Zuzana-2, від Італії 1 батарею ППО SAMP/T, а також будуть 90 танків T-72.

Раніше у мережі показали на що здатні БМП CV90, які Швеція передасть Україні у кількості до 50 одиниць.

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