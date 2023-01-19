У мережі показали на що здатні бойові машини піхоти CV90, які Швеція передасть Україні (відео)

Окрім близько 50 БМП CV90 Швеція передасть Україні самохідні артилерійські установки Archer. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон. У заяві йдеться, що Швеція надішле Україні до 50 БМП CV90 та неназвану кількість САУ Archer, а також протитанкові системи NLAW. Навчання українських бійців на цих системах має пройти протягом кількох місяців.

“Очікуваний ефект від цього пакета полягає в тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. Згадані платформи призначені для наземних бойових дій", – сказав Йонсон додавши, що САУ Archer стане добрим доповненням до тих систем, які вже є в Україні.

У мережі опублікували відео, на якому показані можливості бойової машини піхоти, яку Україна отримає від Швеції.

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Що відомо про БМП CV90

CV90 (Stridsfordon 90 – бойова машина) – це сімейство шведських бойових машин піхоти, розробка яких велася з 1984 року фірмою Hägglunds, що належить британській BAE Systems, на замовлення сухопутних військ Швеції на сімейство машин різного призначення на єдиному шасі. Серійне виробництво Strf 90 почалось в 1993 році.

Всього випущено близько 1170 машин Strf 90 в різних модифікаціях, більша частина з яких експортовано до інших країн. Норвезькі, данські і шведські CV 90 були використані в бойових діях під час війни в Афганістані. Крім декількох варіантів БМП, на базі Strf 90 також розроблено низку спеціалізованих бойових броньованих машин, включно із легким танком з 120-мм гладкоствольною гарматою.

Бронекорпус і башта Stridsfordon 90 виготовлені з катаних сталевих бронеплит з використанням рознесеної схеми бронювання. Для підвищення рівня захищеності машини додатково до основної броні можуть бути встановлені навісні модулі композитної броні різних виробників і комплекси активного захисту (КАЗ).

Характеристики БМП CV90

Вага: 23-35 (Mk0 — MkIII);

Довжина: 6550 мм;

Довжина ствола: 700 мм;

Ширина: 3170 мм;

Висота: 2710 мм;

Обслуга: 3;

Десант: 8;

Калібр: 40-мм "Бофорс" L70;

Приціл: денний і нічний тепловізорний, з лазерним далекоміром;

Броня: сталева катана, рознесена + навісні бронемодулі;

Лоб: 45 мм;

Головне озброєння: нарізна автоматична гармата;

Другорядне озброєння: 1 × 7,62-мм Ksp m/39

Двигун: V-подібний 8-циліндровий дизельний рідинного охолодження 550;

Питома потужність: 23,8;

Підвіска: 533 мм;

Дорожній просвіт: 450 мм;

Швидкість по шосе: 70 км/год;

Прохідність: нахил: 30; підйом: 0,5; стінка: 0,73; рів: 2,6; брід: 1,4.



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