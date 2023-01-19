В сети показали, что способны боевые машины пехоты CV90, которые Швеция передаст Украине (видео)

Кроме около 50 БМП CV90, Швеция передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Пол Йонсон. В заявлении говорится, что Швеция пошлет Украине до 50 БМП CV90 и неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Обучение украинских бойцов на этих системах должно пройти несколько месяцев.

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", – сказал Йонсон, добавив, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.

В сети опубликовали видео, на котором показаны возможности боевой машины пехоты, которую Украина получит от Швеции.

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Что известно о БМП CV90

CV90 (Stridsfordon 90 – боевая машина) – это семейство шведских боевых машин пехоты, разработка которых велась с 1984 года фирмой Hägglunds, принадлежащей британской BAE Systems, по заказу сухопутных войск Швеции на семейство машин разного назначения на едином шасси. Серийное производство Strf 90 началось в 1993 году.

Всего выпущено около 1170 машин Strf 90 в разных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны. Норвежские, датские и шведские CV 90 были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане. Кроме нескольких вариантов БМП, на базе Strf 90 также разработан ряд специализированных боевых бронированных машин, включая легкий танк с 120-мм гладкоствольной пушкой.

Бронекорпус и башня Stridsfordon 90 изготовлены из катанных стальных бронеплит с использованием разнесенной схемы бронирования. Для повышения уровня защищенности машины вдобавок к основной броне могут быть установлены навесные модули композитной брони разных производителей и комплексы активной защиты (КАЗ).

Характеристики БМП CV90

Вес: 23-35 (Mk0 - MkIII);

Длина: 6550 мм;

Длина ствола: 700 мм;

Ширина: 3170 мм;

Высота: 2710 мм;

Обслуживание: 3;

Десант: 8;

Калибр: 40-мм "Бофорс" L70;

Прицел: дневной и ночной тепловизорный, с лазерным дальномером;

Броня: стальная катана, разнесенная + навесные бронемодули;

Лоб: 45 мм;

Главное вооружение: нарезная автоматическая пушка;

Второстепенное вооружение: 1×7,62-мм Ksp m/39

: V-образный 8-цилиндровый дизельный жидкостного охлаждения 550;

Удельная мощность: 23,8;

Подвеска: 533 мм;

Дорожный просвет: 450 мм;

Скорость по шоссе: 70 км/ч;

Проходимость: наклон: 30; подъем: 0,5; стенка: 0,73; ров: 2,6; брод: 1,4.



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