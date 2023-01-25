Байден оголосив про передачу Abrams Україні: як вони допоможуть на фронті

США передадуть Україні 31 танк M1 Abrams, а також інше обладнання для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Про це заявив президент США Джо Байден у середу 25 січня.

"Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги, про який було оголошено раніше. США також відправлять до України 31 танк Abrams, цілий батальйон", – зазначив Байден.

Американські танки Abrams для України, імовірно, будуть закуплені через фонд USAI (Ініціатива сприяння безпеки України), який дозволяє отримати техніку від промисловості, а не з запасів зброї в США. Про це пише Reuters з посиланням на чиновників, які знайомі з цим питанням.

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"Це тільки початок співпраці щодо танків. Це зняті обмеження з постачань таких озброєнь. Тепер ми отримаємо танки від США, Німеччини, Великої Британії…. І не тільки від них – далі, більше. Головне, що це лише початок. Нам потрібні сотні танків. А якщо потрібні, то ми їх матимемо. Історичний день. Один з тих днів, які визначать нашу подальшу перемогу", – прокоментував Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Що відомо про M1 Abrams

M1 Abrams – це основний бойовий танк 3 покоління виробництва США. Танк названо на честь генерала Крейтона Абрамса, колишнього начальника штабу Армії США і командувача збройними силами США у В'єтнамі з 1968 по 1972 рік.

M1 "Абрамс" надходить на озброєння армії США з 1980 року, замінивши основний бойовий танк M60 "Паттон", озброєний 105-мм гарматою, який служив протягом майже десятиліття одночасно з покращеною модифікацією "Паттона" – M60A3, який був введений в експлуатацію в 1978 році.

M1 "Абрамс" є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

Важливими особливостями танку є застосування потужних газотурбінних двигунів, що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.

З вагою, яка коливається залежно від модифікації танку, "Абрамс" є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.

M1 залишається головним основним бойовим танком Сполучених Штатів (перебуває на озброєнні армії та корпусу морської піхоти США), а також армій Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Австралії, а з 2010 року – Іраку. У США передбачається продовжити термін служби танку до 2050 року, це приблизно 70 років після його прийняття.

На озброєння надходили три основні версії M1 Abrams: M1, M1A1 і M1A2, які відрізнялися варіантами поліпшення озброєння, систем захисту та електроніки. Ці удосконалення, а також періодичні модернізації танків старого покоління дозволили тривалий час залишати даний бойовий танк на озброєнні військових формувань. Танки модернізуються за програмами.

Екіпаж танка M1 Abrams складається з 4 людей: командир, навідник, заряджальник та механік-водій.

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Характеристики M1 Abrams

Вага: М1А1: 57,15 т; М1А2: 61,3 т;

Довжина: 7 917 мм; з гарматою: 9 766 мм;

Ширина: 3 658 мм;

Висота: 2 885 мм;

Екіпаж: 4;

Броня: "Чобгем", багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном: лоб корпусу: 1320-1620 мм; борт корпусу: 1320-1620 мм;



Головне озброєння: 105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 – 120 мм гладкоствольна M254);

Другорядне озброєння: 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений);

Двигун: Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к.с. (1120 кВт);

Питома потужність: 24,5 к.с./т;

Підвіска: торсіонна Allison DDA X-1100-3B;

Дорожній просвіт: 480 мм;

Об'єм паливних баків: 1900 л;

Операційна дальність: 410 км;

Швидкість: по шосе: 67,6 км/год; по бездоріжжю: 48,3 км/год.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2, а Франція планує доставити в Україну легкі колісні танки AMX 10-RC найближчими місяцями.

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