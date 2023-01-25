Байден оголосив про передачу Abrams Україні: як вони допоможуть на фронті
США передадуть Україні 31 танк M1 Abrams, а також інше обладнання для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Про це заявив президент США Джо Байден у середу 25 січня.
"Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги, про який було оголошено раніше. США також відправлять до України 31 танк Abrams, цілий батальйон", – зазначив Байден.
Американські танки Abrams для України, імовірно, будуть закуплені через фонд USAI (Ініціатива сприяння безпеки України), який дозволяє отримати техніку від промисловості, а не з запасів зброї в США. Про це пише Reuters з посиланням на чиновників, які знайомі з цим питанням.
"Це тільки початок співпраці щодо танків. Це зняті обмеження з постачань таких озброєнь. Тепер ми отримаємо танки від США, Німеччини, Великої Британії…. І не тільки від них – далі, більше. Головне, що це лише початок. Нам потрібні сотні танків. А якщо потрібні, то ми їх матимемо. Історичний день. Один з тих днів, які визначать нашу подальшу перемогу", – прокоментував Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
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Що відомо про M1 Abrams
M1 Abrams – це основний бойовий танк 3 покоління виробництва США. Танк названо на честь генерала Крейтона Абрамса, колишнього начальника штабу Армії США і командувача збройними силами США у В'єтнамі з 1968 по 1972 рік.
M1 "Абрамс" надходить на озброєння армії США з 1980 року, замінивши основний бойовий танк M60 "Паттон", озброєний 105-мм гарматою, який служив протягом майже десятиліття одночасно з покращеною модифікацією "Паттона" – M60A3, який був введений в експлуатацію в 1978 році.
M1 "Абрамс" є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.
Важливими особливостями танку є застосування потужних газотурбінних двигунів, що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8, обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк.
З вагою, яка коливається залежно від модифікації танку, "Абрамс" є одним з найважчих танків, що знаходяться в експлуатації на початку XXI століття.
M1 залишається головним основним бойовим танком Сполучених Штатів (перебуває на озброєнні армії та корпусу морської піхоти США), а також армій Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Австралії, а з 2010 року – Іраку. У США передбачається продовжити термін служби танку до 2050 року, це приблизно 70 років після його прийняття.
На озброєння надходили три основні версії M1 Abrams: M1, M1A1 і M1A2, які відрізнялися варіантами поліпшення озброєння, систем захисту та електроніки. Ці удосконалення, а також періодичні модернізації танків старого покоління дозволили тривалий час залишати даний бойовий танк на озброєнні військових формувань. Танки модернізуються за програмами.
Екіпаж танка M1 Abrams складається з 4 людей: командир, навідник, заряджальник та механік-водій.
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Характеристики M1 Abrams
- Вага:
- М1А1: 57,15 т;
- М1А2: 61,3 т;
- Довжина: 7 917 мм;
- з гарматою: 9 766 мм;
- Ширина: 3 658 мм;
- Висота: 2 885 мм;
- Екіпаж: 4;
- Броня: "Чобгем", багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном:
- лоб корпусу: 1320-1620 мм;
- борт корпусу: 1320-1620 мм;
- Головне озброєння: 105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 – 120 мм гладкоствольна M254);
- Другорядне озброєння:
- 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB
- 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений);
- Двигун: Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к.с. (1120 кВт);
- Питома потужність: 24,5 к.с./т;
- Підвіска: торсіонна Allison DDA X-1100-3B;
- Дорожній просвіт: 480 мм;
- Об'єм паливних баків: 1900 л;
- Операційна дальність: 410 км;
- Швидкість:
- по шосе: 67,6 км/год;
- по бездоріжжю: 48,3 км/год.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2, а Франція планує доставити в Україну легкі колісні танки AMX 10-RC найближчими місяцями.
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