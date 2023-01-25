Німеччина офіційно передає Leopard 2 Україні: скільки танків може отримати ЗСУ від союзників

У питанні постачання танків в Україну відбувся "прорив". Західні ЗМІ повідомляють про те, що найближчим часом країни-союзники передадуть Україні багато різного важкого озброєння.

Як повідомили у виданні ABC News, високопоставлений український чиновник заявив, що на "Рамштайн 8" 12 країн домовились передати Україні близько 100 Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт. Окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки.

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У середу, 25 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні щонайменше одну роту бойових танків Leopard 2A6, за стандартами НАТО – 14 одиниць техніки. Також Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні, заявили в уряді ФРН.

Підготовка українських екіпажів має розпочатися в Німеччині якнайшвидше. Крім навчання, пакет "танкової" допомоги також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування машин.

Танки мають надійти з Бундесверу. Також повідомляється, що у перспективі можуть бути підготовлені додаткові танки із запасів німецької промисловості.

Зазначається, що рішенню Берліна, очевидно, передували інтенсивні консультації із союзниками, особливо США, які тривали кілька днів. Олаф Шольц наголошував, що хоче постачати Україні бойові танки лише у співпраці з іншими країнами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що сучасні західні танки дуже важливі для України, щоб бути готовою до наступного етапу війни.

Через закритість "Рамштайн-8", вимоги України якнайшвидше поставити танки, різні кулуарні домовленості та інтриги, важко підрахувати, скільки саме танків може бути передано в Україну найближчим часом.

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Чому танки Leopard 2 такі важливі для України?

Про це пише CNN:

Основною перевагою є велика кількість цих танків саме у Європі, загалом близько 2 000 Leopard 2. Це означає, що буде менше проблем з логістикою і танки можуть приїхати в Україну;

13 європейських країн мають Leopard 2 і більшість дало згоду на постачання, але потрібен був дозвіл Німеччини, який 25 січня було надано Бундестагом;

У порівнянні з іншими моделями, танки Leopard мають відносно низькі вимоги до обслуговування;

На відміну від Abrams, Leopards працюють на дизельному пальному, що робить їх споживання ефективнішим, зменшуючи кількість необхідних бензовозів;

Leopard 2 має потужну гармату та здатен розганятися до 70 км/год (або 50 км/год на бездоріжжі) – це робить його надзвичайно маневреним;

Також Leopard 2 має повний захист від загроз, зокрема від саморобних вибухових пристроїв та мін.

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Скільки танків нададуть країни союзники?

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні танки. За даними видання Spiegel, йдеться про надання зі складів Бундесверу щонайменше однієї роти танків Leopard 2A6 – за стандартами НАТО це 14 одиниць техніки.

Відомо, що німецька армія має на озброєнні 320 танків Leopard 2. Ці танки перебувають на різних стадіях стану, ремонту та готовності до розгортання.

США

24 січня у виданні The Wall Street Journal повідомили, що США можуть надати Україні "значну кількість" танків Abrams, щоб розблокувати постачання Leopard 2. За даними Politico, йдеться про 10-30 танків Abrams, хоча для доставлення танків можуть знадобитися місяці. Офіційні представники влади США відкрито поки не повідомляли щодо передачі Україні танків Abrams.

Американські танки Abrams для України, імовірно, будуть закуплені через фонд USAI (Ініціатива сприяння безпеки України), який дозволяє отримати техніку від промисловості, а не з запасів зброї в США. Про це пише Reuters з посиланням на чиновників, які знайомі з цим питанням.

Польща

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 24 січня, що Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу польських танків Leopard 2 Україні, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не втручатиметься, якщо Польща захоче відправити свої танки Leopard 2 Україні.

У Польщі є майже 250 таких танків, йшлось про готовність передати 14 одиниць Leopard 2.

Фінляндія

Фінський президент Саулі Ніїністьо під час візиту до Києва говорив, що розгляне можливість передачі танків, але просив врахувати великий спільний кордон з росією. Згодом на спільній пресконференції було оголошено, що скандинавська країна зробить свій внесок у так звану танкову коаліцію, однак у якому вигляді – поки не уточнюється.

Фінська армія має в боєздатності і на складах близько 200 Leopard 2.

Норвегія

Уряд Норвегії розглядає можливість передачі українській стороні до 8 танків Leopard 2. Інформація не підтверджена, але рішення можуть схвалити у зв'язку з планами закупівлі нових танків.

Відомо, що на озброєнні норвезької армії стоять 36 одиниць Leopard 2.

Нідерланди

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб передати їх Україні, але рішення ще не ухвалено.

"Ми взяли їх в оренду, отже, ми можемо їх купити. Отже, ми можемо їх подарувати", – сказав урядовець.

За словами прем’єр-міністра, країна може викупити 18 танків Leopard 2, які були взяті в Німеччини в оренду, й передати їх Україні в межах танкової коаліції.

Іспанія

Країна розглядає можливість передачі танків Leopard 2, але на їх ремонт та підготовку може знадобитися близько місяця. Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відмовився прояснити, на скільки може розраховувати Україна.

"Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву після того, як Німеччина після кількох місяців опору поставкам погодиться поставити цей потужний танк. Іспанська армія – одна з тих, у кого найбільше одиниць цієї моделі – 347 одиниць", – йдеться у повідомленні.

Португалія

Видання Correio da Manhã повідомило з посиланням на близьке до уряду джерело, що Лісабон готується приєднатися до союзників, тому країна розглядає можливість відправки до України 4 танків Leopard 2.

На озброєнні армії Португалії знаходяться 37 танків, 12 із них – повністю боєздатні.

Бельгія

Міністерка оборони Бельгії Людовін Дедондер заявила, що країна не має у своєму розпорядженні справних танків для надання їх Україні, така техніка була знята з озброєння багато років тому.

"Близько десяти років тому було вирішено продати танки, вони були вже не в робочому стані. Танки знаходяться на зберіганні у приватних компаній, які готові продати їх міністерству оборони за ціною 500 тисяч євро за одиницю. При цьому свого часу їх віддавали "через непотрібність" всього за 10-15 тисяч. Тоді у Бельгії вважали, що така техніка не знадобиться на нових театрах бойових дій", – сказала міністерка.

Окрім бойових танків Leopard 2A6, Україна отримає від союзників:

12 танків Challenger 2 від Британії , 4 з яких прийдуть найближчим часом;

від , 4 з яких прийдуть найближчим часом; Кіпр згоден відправити в Україну танки Т-80У радянського виробництва, в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні держави є 82 одиниці техніки;

згоден відправити в Україну танки радянського виробництва, в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні держави є 82 одиниці техніки; Швеція розглядає можливість відправки в Україну танків Stridsvagn 122. Якщо постачання буде схвалено, танки будуть доставлені в Україну пізніше цього року. На цей час на балансі збройних сил Швеції перебуває 120 танків Stridsvagn 122;

Франція допускає постачання важких бойових танків Leclerc ;

допускає постачання важких бойових танків ; Марокко передали Україні невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії.

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Скільки Leopard потрібно Україні?

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що насамперед Україна хоче сформувати танкову бригаду з Leopard 2. За штатом у танковій бригаді ЗСУ має бути три батальйони, тобто треба мінімум 93 одиниці техніки.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських арміях. Тому можна там трохи взяти, тут трохи взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні завдання, і наше амбітне завдання – у рамках танкової коаліції зібрати бригаду", – пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ також додав, що на початок січня було 5 країн, які готові передати танки для України. З вищезазначеного випливає, що Німеччина, Польща, Норвегія та Нідерланди можуть поставити 54 танки. Отже, залишається відкритим питання щодо решти.

Раніше у Німеччині на авіаційній базі "Рамштайн" відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України щодо надання військової допомоги. Під час нього було погоджено передачу низку військової техніки.

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