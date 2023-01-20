Без танків, але з суттєвим пакетом допомоги: що отримає Україна за підсумками 'Рамштайн-8'

У Німеччині на авіаційній базі "Рамштайн" відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України щодо надання військової допомоги. Під час нього було погоджено передачу низку військової техніки.

Про це повідомили міністр оборони США Ллойд Остін та голова КНШ генерал Марк Міллі під час пресконференції.

Зокрема, США погодили передачу:

8 систем протиповітряної оборони Avenger;

боєприпаси для NASAMS;

53 бронемашин типу MRAP;

350 бронемашин HMMWV;

90 бронетранспортерів Stryker;

59 БМП Bradley.

Окрім цього повідомили про передачу зброї та військової допомоги від інших країн, зокрема:

ППО від Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема батарея ЗРК Patriot від Німеччини;

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ракети для Patriot, пускові установки та навчання від Нідерландів;

купівля Канадою ЗРК NASAMS і снарядів до неї;

танки Challenger 2 від Великої Британії;

БМП CV90 та САУ Archer від Швеції;

19 гаубиць від Данії;

більше вертольотів, ПЗРК Stinger та іншого обладнання від Латвії;

великий пакет допомоги від Естонії, до якого входять 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки.

Водночас найближчим часом Україна не отримає американські танки Abrams. Також передачу танків скасувала Німеччина.

Втім, у процесі обговорення стало відомо, що Німеччина не заперечує проти передачі Польщею танків Leopard 2 Україні, а Чехія та Словаччина готові передати Україні 30 своїх танків Leopard 2. Своєю чергою Велика Британія готова поставити Україні далекобійні ракети класу ATACMS.

Зауважимо, під час засідання президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку та закликав учасників прискоритися із військовою допомогою. Він додав, що Україна потребує танків, систем ППО, артилерії та літаків.

Нагадаємо, раніше у мережі показали на що здатні БМП CV90, які Швеція передасть Україні у кількості до 50 одиниць.

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