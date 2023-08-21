Парфуми vs туалетна вода: топ-три відмінності

Розглянемо відмінності між туалетною водою та парфумованою. Інформацію надав сайт radiotrek.

По-перше, вони відрізняються концентрацією ароматичних елементів. В парфумованій воді кількість їх не перевищує 13%, тоді як у туалетній воді ця цифра складає до 11%. Другим аспектом є тривалість звучання нот.

В парфумах виділяють три види нот: верхні (легкі), середні (багаті, характерні для "серця" аромату) і шлейф (продовжує стійкість запаху). Парфумована вода має перевагу середніх нот, тоді як основа туалетної води складається з верхніх нот, які тримаються довше.

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Також різниця полягає в відсотковому вмісті спирту, у якому розчиняється парфумна композиція. Парфумована вода зазвичай містить 90% спирту, в той час як у туалетній воді цей показник становить 80%.

Найважливіша відмінність між ними полягає в тривалості стійкості:

Парфумована вода - це насичений аромат, але менший за насиченістю, ніж у парфумів. Вона звучить до 5 годин, іноді й довше.

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Туалетна вода - це легка композиція, як напівпрозора шифонова тканина. Звучить 2-3 години, після чого аромат можна оновити.

Парфумовану воду іноді називають "денними парфумами". Вона підходить для денного використання, коли ви хочете зберегти аромат протягом дня без інтенсивного шлейфу.

Туалетна вода чудово підходить для тих випадків, коли ви не хочете сильного аромату. Вона підходить для спекотної погоди, фізичних навантажень чи домашнього носіння.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми.

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