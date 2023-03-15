Чому не слід нюхати каву при виборі парфумів та що можна використати як альтернативу

Вибір парфуму – це важлива задача, яку потрібно виконати відповідально, щоб забезпечити собі приємні емоції та комфорт протягом дня. На жаль, деякі люди ведуться на рекомендації парфумерних консультантів та погано вибирають аромати, що може привести навіть до головного болю. Але існує простий та ефективний спосіб, який дозволяє безпомилково вибрати свій аромат.

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Згідно з порадами на сайті prostoway, під час вибору парфуму не варто погоджуватися на пропозицію консультанта понюхати каву, оскільки цей поширений спосіб абсолютно неправильний. Замість цього, слід використовувати звичайну воду, яка допоможе вибрати парфум без плутанини та помилок.

Згідно з дослідженнями, запах кави може ввести нюхові рецептори в оману, тому що має досить сильний запах, який може перевантажити ніс та плутати аромати. Таким чином, під час вибору парфуму кава не є оптимальним варіантом.

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Щоб правильно вибрати парфум, достатньо взяти з собою пляшку звичайної води та робити по одному ковточку після тестування кожного аромату. Цей спосіб дозволить визначити відповідний запах без плутанини.

Тож, якщо ви плануєте купити новий парфум, не забудьте про простий, але ефективний спосіб вибору. Вибираючи аромат за допомогою звичайної води, ви зможете знайти свій ідеальний парфум та насолоджуватися його приємним запахом протягом усього дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти аромат парфумів на цілий день завдяки 4 порадам.

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