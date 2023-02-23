Два дні пролежав в моргу після землетрусу: у Сирії чоловік ожив під час власних похоронів

Після потужного землетрусу, що стався на початку лютого у Сирії, з-під уламків будівлі рятувальники витягли без ознак життя чоловіка на ім'я Ахмед аль-Магрібі.Його тіло відправили до моргу.

Як повідомляє видання The Daily Star, Ахмед аль-Магрібі не реагував ні на які подразники після того, як його витягли з обваленої будівлі в місті Атаріб.

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Лікарі та медики помістили його тіло в холодильник на два дні, чекаючи, поки родичі прийдуть на впізнання. Коли родина чоловіка підтвердила його особистість, його тіло вклали в мішок для трупів та відвезли на кладовище для похоронної процесії.

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"Однак, як тільки процесія прибула на цвинтар, мішок заворушився. Коли пакет відкрили, то родичі виявили Ахмеда всередині живим і здоровим. Приголомшена родина та друзі терміново доставили його до лікарні, де він зараз одужує", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого у Туреччині та Сирії сталося кілька потужних землетрусів. Унаслідок стихії майже 50 000 людей загинули та понад 100 000 отримали поранення.

Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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