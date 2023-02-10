У Туреччині врятували українку з дитиною, які п'ять діб провели під завалами (відео)

У Туреччині пошуково-рятувальні команди по всій країні продовжують роботу в районах, які постраждали від потужних землетрусів, що сталися 6 лютого. У п'ятницю з-під завалів змогли витягти українку з чотирирічним сином, що весь час перебували під руїнами.

Як повідомляє CNN Turk, пошуково-рятувальна група в Іскендеруні розбирали завали та почули крик про допомогу. Так рятувальники дісталися до жінки та її чотирирічного сина. Це була українка Олена Акгьоль та її син Юксель. Після порятунку їх передали медикам.

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За даними видання, стан здоров’я матері та її сина задовільний.

Тим часом турецьке видання "Анадолу" повідомляє, що у провінції Кахраманмараш через 102 години після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку на ім'я Джанан та її доньку Меліку. Після надання першої допомоги матір та дочка були доставлені до лікарні.

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Тим часом постраждалих із зони лиха розміщують у готелях 21 району Туреччини, головним чином у провінціях Газіантеп та Діярбакир. Як повідомив глава Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED) Сурурі Чорабатир, представники туристичного сектору роблять все можливе, щоб допомогти постраждалим. Прийом та розміщення громадян із зони лиха проводиться з 9 лютого.

При цьому він зазначив, що багато городян відмовляються залишати райони проживання, у зв'язку з чим їх направляють у готелі довколишніх провінцій - Діярбакир і Газіантеп.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Епіцентром другого землетрус магнітудою 7,5 балів став регіон Кахраманмараш.

Число загиблих внаслідок землетрусів перевищило 18,3 тис. осіб.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

Науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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