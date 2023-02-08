У Туреччині через 56 годин після землетрусу врятували півторарічну дитину, намагаються дістати вагітну маму (відео)

У Туреччині, яка 6 лютого постраждала від двох потужних землетрусів, продовжують рятувати людей з-під завалів. Так, через 56 годин у Кахраманмараші рятувальники витягли з-під завалів півторарічного хлопчика.

Кадри порятунку дитини потрапили на відео. Зазначається, що під завалами перебуває і його вагітна матір. Рятувальники зазначили, що жінка у задовільному стані, її намагаються безпечно витягти.

Агенція новин "Анадолу" повідомила, що співробітники пошуково-рятувальної служби у Хатаї врятували 19-річного хлопця Омера Серту – він провів під завалами 47 годин. Після надання першої допомоги його доправили до лікарні.

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Також у Хатаї врятували жінку з дворічною донькою, які 44 години провели під завалами.

На півдні Туреччини також врятували двомісячне немовля – коли його діставали з-під завалів, хлопчик смоктав власну ручку.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів. Епіцентром другого землетрус магнітудою 7,5 балів став регіон Кахраманмараш. Число загиблих внаслідок землетрусів перевищило 6,2 тис. осіб.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

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