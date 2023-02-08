В Турции через 56 часов после землетрясения спасли полуторагодовалого ребенка, пытаются достать беременную маму (видео)

В Турции, 6 февраля пострадавшей от двух мощных землетрясений, продолжают спасать людей из-под завалов. Так, через 56 часов в Кахраманмараше спасатели извлекли из-под завалов полуторагодовалого мальчика.

Кадры спасения ребенка попали на видео. Под завалами находится и его беременная мать. Спасатели отметили, что женщина в удовлетворительном состоянии ее пытаются безопасно вытащить.

Агентство новостей "Анадолу" сообщило, что сотрудники поисково-спасательной службы в Хатае спасли 19-летнего парня Омера Серту - он провел под завалами 47 часов. После оказания первой помощи его доставили в больницу.

Видео дня

Также в Хатае спасли женщину с двухлетней дочерью, которые 44 часа провели под завалами.

На юге Турции также спасли двухмесячного младенца – когда его доставали из-под завалов, мальчик сосал собственную ручку.

Напомним, в понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. Эпицентром второго землетрясения магнитудой 7,5 балла стал регион Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясений превысило 6,2 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены по всей территории страны.

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