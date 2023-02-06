В Турции произошло второе землетрясение магнитудой 7.6, ощутившиеся в Грузии и Израиле (фото, видео)

Второе мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции менее чем через 12 часов после первого, Государственные СМИ Сирии также сообщили, что Дамаск пострадал от последнего сильного землетрясения, хотя подробности остаются мизерными. Информация о пострадавших во время второго землетрясения пока не поступает.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что предварительные данные свидетельствуют о том, что землетрясение имело магнитуду 7,7 по шкале Рихтера и произошло в 67 км северо-восточнее Кахраманмараша, Турция, на глубине 2 км, отмечает The Guardian. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции заявило, что оно было чуть меньше – 7,6 балла и на большей глубине около 7 км.

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Второе землетрясение произошло около полудня и, как считают, повлекло еще больше смертей. В сети появляются кадры с разбитыми дорогами, в которых застряли автомобили. Во время землетрясения сотни построек были полностью разрушены, толчки ощущались в Грузии, Италии, Кипре и Египте.

Общее официальное число погибших от первого землетрясения в Турции и Сирии уже возросло до более чем 1200, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это крупнейшей катастрофой в стране с 1939 года. Он сказал, что 912 человек погибли, 5383 получили ранения.

Государственное информационное агентство Сирии сообщило о более 320 погибших в стране и более 1000 раненых. Спасательная служба "Белые шлемы" также сообщила, что в Сирии в районах, где она работает, погибли 147 человек и более 340 получили ранения.

Первое землетрясение произошло, когда люди спали, и имел силу 7,8 баллов по шкале Рихтера, что стало одним из самых мощных землетрясений в регионе по крайней мере за столетие. Поисково-спасательные операции затруднены плохой погодой. Президент Турции отметил, что в настоящее время помощь было предложено более 45 стран.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Дюздже на севере Турции утром 23 ноября. Подземные толчки ощущались вплоть до Стамбула на расстоянии более 200 километров и других городов региона.

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