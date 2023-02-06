Сверхмощное землетрясение в Турции охватило несколько городов: погибли около 200 человек, уничтожены многоэтажки (фото, видео)

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, в результате чего погибли около 200 человек, а многие другие попали под завалы и получили ранения.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло сразу после 4 часов утра в понедельник утром по местному времени в 23 километрах к востоку от Нурдаги, провинция Газиантеп, на глубине 24,1 километра, пишет CNN. Нурдаги расположен вдоль турецко-сирийской границы, и землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.

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Министр внутренних дел Турции Сулеймон Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османия, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

По меньшей мере, 76 человек погибли и более 440 получили ранения в Турции, сообщает агентство страны по борьбе со стихийными бедствиями AFAD.

В соседней Сирии по меньшей мере 111 человек погибли и более 500 получили ранения, сообщает государственное телевидение Сирии со ссылкой на Министерство здравоохранения. Сообщается о погибших в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе.

По данным группы "Белые шлемы", официально известной как Сирийская гражданская оборонная, гуманитарная организация, созданная для спасения пострадавших, десятки человек оказались под завалами.

Землетрясение произошло до рассвета в понедельник, когда жители, вероятно, спали и не были готовы к удару. На видео из Турции, опубликованном в социальных сетях, видны десятки разрушенных построек, а напуганные жители толпятся на темных улицах среди хаоса. Видно, как спасатели производят поисково-спасательные операции.

Сильные толчки ощущались на юге и в центральной части Турции. Приблизительно через 11 минут после основного землетрясения сильнейший афтершок магнитудой 6,7 произошел примерно в 32 километрах (20 миль) северо-западнее эпицентра основного землетрясения. Еще один интенсивный афтершок магнитудой 5,6 произошел через 19 минут после основного землетрясения.

По данным Геологической службы США, землетрясение в понедельник считается самым сильным в Турции с 1939 года, тогда стихия такой же силы унесла жизни 30 000 человек. Землетрясения такого масштаба встречаются редко, в среднем в любой точке мира происходит менее пяти в год. За последние 25 лет в Турции произошло семь землетрясений магнитудой 7,0 или более, но в этот понедельник стал самым мощным.

Карл Лэнг, доцент Школы наук о Земле и атмосфере Технического университета Джорджии, сказал CNN, что район, пострадавший от землетрясения в понедельник, подвержен сейсмической активности. "Это очень большая зона разлома, но это сильнейшее землетрясение, чем когда-либо за последнее время", – сказал Лэнг.

Напомним, в Австралии акула напала на 16-летнюю девушку во время плавания и разодрала ее. Последний подобный случай в реке Свон был зафиксирован еще в 1923 году.

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