В Австралии акула напала на девушку во время плавания и разодрала ее

В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку и разодрала ее. Инцидент произошел на реке Свон, находящейся в юго-западной части штата Западная Австралия.

Как сообщает BBC, инцидент произошел в пригороде Перты у порта Фримантл в субботу. Девушка с друзьями каталась на водных мотоциклах, а затем заметила дельфинов и решила поплавать с ними. Хищник напал на девушку и нанес ей смертельные ранения.

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После этого трагического случая в полиции призвали туристов и отдыхающих быть особенно аккуратными и не посещать закрытые пляжи.

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Между тем эксперты заметили, что в этой части реки, где произошла трагедия, ранее не замечали акул. Последний подобный случай в реке Свон был зафиксирован еще в 1923 году, когда акула напала на 13-летнего мальчика.

BBC пишет, что нападения акул на людей в Австралии обычно происходят в более теплые летние месяцы, когда в воде находится больше отдыхающих.

Ежегодно в Австралии регистрируется около 20 нападений акул, большинство из которых приходится на Новый Южный Уэльс и Западную Австралию. Отмечается, что в прошлом году в Австралии зафиксировано четыре нападения акул. В 2021 году произошло два нападения акул со смертельным исходом, а в 2020 году - семь.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании руководил дроном и заметил трех акул у популярного пляжа в Австралии. Он предупредил спасателей, чтобы они эвакуировали отдыхающих из воды.

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