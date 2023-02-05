В Австралії акула напала на дівчину під час плавання та роздерла її

В Австралії акула напала на 16-річну дівчину та роздерла її. Інцидент трапився на річці Свон, що знаходиться в південно-західній частині штату Західна Австралія.

Як повідомляє BBC, інцидент стався у передмісті Перти біля порту Фрімантл у суботу. Дівчина з друзями каталися на водних мотоциклах, а потім помітили дельфінів та вирішили поплавати з ними. Хижак напав на дівчину та завдав їй смертельних поранень.

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Після цього трагічного випадку у поліції закликали туристів та відпочивальників бути особливо обережними та не відвідувати закриті пляжі.

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Тим часом експерти зауважили виданню, що в цій частині річки, де сталася трагедія, раніше не помічали акул. Останній подібний випадок у річці Свон був зафіксований ще у 1923 році, коли акула напала на 13-річного хлопчика.

BBC пише, що напади акул на людей в Австралії зазвичай відбуваються у тепліші літні місяці, коли у воді перебуває більше відпочиваючих.

Щорічно в Австралії реєструється близько 20 нападів акул, більшість з яких припадає на Новий Південний Уельс та Західну Австралію. Зазначається, що минулого року в Австралії зафіксовано чотири напади акул. 2021 року сталося два напади акул зі смертельним наслідком, а 2020 року — сім.

Раніше повідомлялося, що мешканець Великої Британії керував дроном та помітив трьох акул біля популярного пляжу в Австралії. Він попередив рятувальників, щоб вони евакуювали відпочиваючих з води.

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