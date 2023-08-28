Дві квітки, які серйозно можуть нашкодити котам та собакам

Важливо знати, які рослини ростуть у нашому саду, або які ви приносите додому. Оскільки деякі з них можуть представляти реальну небезпеку для пухнастих товаришів.

Видання Sante Plus назвало дві квітки, які категорично не можна вирощувати вдома. Адже навіть гарне цвітіння може завдати серйозної шкоди для ваших котів та собак.

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Лілія

Лілія завдяки своєму кольору є однією з найпопулярніших квітів і є окрасою будинку. Має гарне цвітіння та прекрасний аромат. Саме тому її часто можна зустріти у садах та на грядках.

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Якщо ви звикли бачити, що ваша кішка бродить серед рослин або використовує горщики як підстилку, то вам потрібно бути обережними.

Лілія дуже токсична, і якщо ваша кішка її проковтне, перші симптоми з'являться в найкоротший термін. За короткий час ситуація може погіршитися і перейти від простої блювоти до серйозніших проблем, особливо з функцією нирок.

Лілія дуже небезпечна для кішок як під час цвітіння, так і через пилок і навіть воду, що налита у вазі. Необхідно враховувати можливість того, що кішка її вип'є разом з токсичними речовинами. Єдиний спосіб врятувати кішку – втрутитись на ранній стадії, тобто до того, як проблема досягне нирок. Гідратація та ветеринарне втручання зможуть врятувати йому життя.

Гліцинія

Гліцинія також відрізняється своїм кольором та ароматом. Він містить гліцин, який є дуже токсичним. Плоди рослини містять токсичне насіння і часто викликають отруєння у дітей та домашніх тварин.

Якщо у вас є собаки, під час вирощування цієї рослини можете використовувати бар'єри та паркани, щоб обмежити доступ. Квітка абсолютно токсична для ваших вихованців. Наслідками прийому можуть бути блювання, діарея та депресія.

Собаки не звикли ковтати рослини, але небезпека в саду є і краще бути обережним. Якщо у вашого вихованця виявлено отруєння, негайно відвезіть його до ветеринара.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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