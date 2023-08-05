Двері до Британії: англійські вчені відновили древні римські ворота віком 2000 років
Вченим Великобританії вдалось відновити давньоримські ворота віком 2000 років, які називали дверима до Британії. Англія оживила це місце, реконструюючи його, щоб відчути дух римської імперії. Тут можна побачити оборонні рови і фортечні стіни, римські дороги та архітектурні деталі, що перенесуть у минуле.
Про це пише The Telegraph.
Римляни називали це місто Rutupiae, але для них воно було не просто містом – Річборо служило воротами до Британії. Тут вони висадилися в 43 році нашої ери, а на початку п'ятого століття це було останнє місце з римською військовою присутністю. Протягом 360-370 років Річборо перетворилося з плацдарму на портове місто, а потім знову на фортецю.
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Це місце було важливим центром міжнародної торгівлі, а його порт славився найкращими устрицями в імперії. Річборо залишалося римським до початку п'ятого століття, і тут ходили римські монети.
Сьогодні Річборо – цікаве туристичне місце, де можна побачити руїни укріплень, амфітеатру, храму та багато римських артефактів. Крім історичного значення, воно має захоплюючий вид на Ла-Манш та навколишню місцевість.
Нагадаємо, в Англії виявили прихований середньовічний склеп 900-річного собору.
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