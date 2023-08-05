Дверь в Британию: английские ученые восстановили древние римские ворота возрастом 2000 лет

Ученым Великобритании удалось восстановить древнеримские ворота в возрасте 2000 лет, которые называли дверью в Британию. Англия оживила это место, реконструируя его, чтобы ощутить дух римской империи. Здесь можно увидеть оборонительные рвы и крепостные стены, римские дороги и перенесущие в прошлое архитектурные детали.

Об этом пишет The Telegraph.

Римляне называли этот город Rutupiae, но для них он был не просто городом – Ричборо служило воротами в Британию. Здесь они высадились в 43 году нашей эры, а в начале пятого столетия это было последнее место с римским военным присутствием. В течение 360-370 годов Ричборо превратилось из плацдарма в портовый город, а затем снова в крепость.

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Это место являлось важным центром международной торговли, а его порт славился лучшими устрицами в империи. Ричборо оставалось римским до начала пятого столетия, и здесь ходили римские монеты.

Сегодня Ричборо – интересное туристическое место, где можно увидеть руины укреплений, амфитеатра, храма и многие римские артефакты. Кроме исторического значения, оно имеет увлекательный вид на Ла-Манш и окружающую местность.

Напомним, в Англии обнаружили скрытый средневековый склеп 900-летнего собора.

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