В Турции нашли 30 античных гробниц, принадлежавших высшему духовенству

Во время археологических раскопок в античном городе Кибира, находящемся в Турции, было обнаружено 30 могил, которые, вероятно, принадлежали выдающимся религиозным деятелям. Проведение раскопок началось в 2019 году на территории современного города Гельхисар, расположенного в южной турецкой провинции Бурдур, где в древности находился античный город Кибира.

Об этом пишет Hurryet Daily News

Раскопки проводились на месте развалин большого храмового комплекса, и в настоящее время было раскопано 30 гробниц, находившихся под базиликой. Специалисты предполагают, что внутренние помещения церкви могут являться местом захоронения представителей элиты.

Археолог Дюзгюн Таркан сообщил, что Кибира являлась одним из важнейших древних городов Турции, где находилось богатое историческое наследие, построенное с IV века до VII-VIII веков нашей эры. Раскопки показывают, что церковь использовалась для проведения собрания.

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Большинство найденных захоронений принадлежат христианской общине, жившей в Кибире в прошлом. Та же церковь, по словам ученого, разрушилась из-за землетрясения или других стихийных бедствий.

Согласно данным, церковь имела монументальную прямоугольную форму с тремя залами и двумя рядами колонн. Эксперты подчеркивают, что базилика была хорошо сохранена.

Напомним, в Швейцарии обнаружили наконечник стрелы бронзового века, изготовленный из метеорита.

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