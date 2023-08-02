В Швейцарии обнаружили наконечник стрелы бронзового века, изготовленный из метеорита (фото)

Исследователи обнаружили в коллекции артефактов бронзового века наконечник стрелы, изготовленный из метеоритного железа. Анализ показал, что источником сырья мог послужить крупный метеорит, упавший примерно 1400 г. до н.э.

Как сообщает Journal of Archaeological Science, ученые повторно изучили коллекцию артефактов, найденных в XIX веке во время раскопок поселения суток бронзового века в Швейцарии. Посреди находок они нашли наконечник стрелы, сделанный из метеоритного железа.

Видео дня

Отмечается, что использование метеоритного железа для изготовления орудий было распространено в эпоху поздней бронзы в связи с отсутствием собственных железорудных месторождений.

Читайте также: 2000-летние остатки воина, похороненного возле Англии с зеркалом и мечом, могли принадлежать женщине, — ученые

На объекте были обнаружены остатки древнего клея — скорее березовой смолы, что указывает на то, что он, вероятно, когда-то был прикреплен к древку. Однако неясно, использовалось ли оружие для охоты или в бою.

Находка демонстрирует наличие торговых связей между регионами Европы того времени. Это позволяет пролить свет на уровень развития технологий и культурных связей в бронзовом веке.

Здесь вы можете прочесть, как в Иудейской пустыне нашли редкую старинную монету, датированную временем Первого еврейского восстания против Римской империи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!