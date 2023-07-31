2000-летние останки воина, похороненного возле Англии с зеркалом и мечом, могли принадлежать женщине – ученые

Археологи обнаружили, что захоронение железного века на островах Силли возле Англии, в котором обнаружили останки человека с мечом и зеркалом, скорее всего, принадлежало женщине. И она была воином.

Могила была найдена в 1999 году на острове Брайер, одном из островов Силли, архипелаге у юго-запада Англии. Она была похоронена с мечом в ножнах из медного сплава, щитом, бронзовым зеркалом и брошью, пишет Arkeonews.

Ранее считалось, что только мужчины железного возраста прятали с мечами, но анализ ДНК зубной эмали женщины показал, что она была женщиной.

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Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science Reports, показало, что женщина имела высокий статус в своем обществе и, возможно, играла руководящую роль в местных войнах.

"Хотя мы никогда не можем полностью знать о символике предметов, найденных в могилах, комбинация меча и зеркала свидетельствует о том, что эта женщина имела высокий статус в своей общине и, возможно, играла руководящую роль в местных войнах, организуя или управляя набегами на соперников" . групп", – прокомментировала исследование доктора Сара Старк.

По ее словам, это может свидетельствовать о том, что участие женщин в рейдерствах и других видах насилия было более распространено в обществе железного возраста, чем ученые думали ранее.

Отмечается, что могила хранила богатую коллекцию могил с юго-запада Англии: кроме скрюченного скелета, здесь были элементы щита, кольцо для пояса для меча, медная брошь и кольцо, волокна ткани и то, что могло быть овечьей или козьей шкурой.

Зеркало и оружие, обнаруженные в могиле, связаны с войной. Считается, что зеркала могли использоваться в железные сутки для сигнализации, общения и координации атак. Они также имели ритуальные функции как инструмент для общения со сверхъестественным миром, чтобы обеспечить успех рейда или "очистить" воинов после их возвращения.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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