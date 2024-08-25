Його арешт 'практично неминучий': що нового відомо про затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції

Засновника Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Це сталося за ініціативою французької Повітряно-транспортної жандармерії, оскільки його ім'я було у списку розшукуваних осіб у Франції.

Про це інформують французькі телеканали TF1 і BFMTV, посилаючись на власні джерела.

39-річний бізнесмен прибув до Парижа на приватному літаку з Азербайджану. Його супроводжували охоронець і жінка, чиє ім'я поки що не розкривається журналістами.

Французька судова поліція видала ордер на його затримання в рамках "попереднього розслідування", подробиці якого поки не розголошуються.

За даними TF1, Павла Дурова у Франції можуть звинуватити у злочинах, пов'язаних з тероризмом, наркоторгівлею, шахрайством, відмиванням коштів, збутом краденого та сексуальними злочинами проти неповнолітніх. Це обумовлено браком модерації контенту в Telegram, відмовою від співпраці з владою та використанням платформи для криптовалютних транзакцій і одноразових номерів. Французькі правоохоронці вважають, що відмова Дурова від модерації контенту робить його співучасником злочинів, що здійснюються через Telegram.

За даними джерела TF1, арешт засновника Telegram практично неминучий, і наразі він утримується під вартою. "На своїй платформі він дозволив здійснювати незліченні правопорушення і злочини, не зробивши нічого для їх запобігання або співпраці з владою", – заявило джерело. Як повідомляє телеканал, вже сьогодні Дуров повинен з'явитися перед слідчим суддею.

Ордер на арешт Дурова діє лише у межах Франції. За даними TF1, підприємець був обізнаний про свій статус "персони нон ґрата" у цій країні, тому рідко відвідував Європу та уникав держав, де влада особливо пильно стежить за Telegram. "Сьогодні він припустився помилки. Причини цього нам невідомі", – зазначило джерело. BFMTV охарактеризував появу Дурова у Франції як "загадкову".

У 2021 році стало відомо, що Павло Дуров, який покинув росію у 2014 році, отримав громадянство Франції. Останнім часом він проживає в ОАЕ.

Згідно з TF1, французька влада може використати затримання Дурова для посилення тиску на європейські країни з метою боротьби із зашифрованими месенджерами, які часто використовуються терористами. Після арешту криптовалюта Toncoin (TON), яку використовують у Telegram, знецінилася на 14%.

Реакція російських парламентаріїв на арешт не забарилася. Андрій Клішас, голова комітету Ради Федерації з питань конституційного законодавства, назвав дії Франції "захистом свободи слова та європейських цінностей". Віцеспікер Держдуми Владислав Даванков звернувся до міністра закордонних справ Сергія Лаврова з вимогою добиватися звільнення Дурова, стверджуючи, що арешт може мати політичний підтекст і бути засобом отримання доступу до особистих даних користувачів Telegram. Товариство захисту інтернету оцінило цю ситуацію як спробу Франції запровадити цензуру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який з месенджерів обрати: Viber чи Telegram.

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