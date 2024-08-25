Его арест 'практически неизбежен': что нового известно о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Это произошло по инициативе французской Воздушно-транспортной жандармерии, поскольку его имя было в списке разыскиваемых лиц во Франции.

Об этом информируют французские телеканалы TF1 и BFMTV, ссылаясь на собственные источники.

39-летний бизнесмен прибыл в Париж на частном самолете из Азербайджана. Его сопровождали охранник и женщина, чье имя пока не раскрывается журналистами.

Французская судебная полиция выдала ордер на его задержание в рамках "предварительного расследования", подробности которого пока не разглашаются.

По данным TF1, Павла Дурова во Франции могут обвинить в преступлениях, связанных с терроризмом, наркоторговлей, мошенничеством, отмыванием средств, сбытом краденого и сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. Это обусловлено недостатком модерации контента в Telegram, отказом от сотрудничества с властями и использованием платформы для криптовалютных транзакций и одноразовых номеров. Французские правоохранители считают, что отказ Дурова от модерации контента делает его соучастником преступлений, совершаемых через Telegram.

По данным источника TF1, арест основателя Telegram практически неизбежен, и в настоящее время он содержится под стражей. "На своей платформе он позволил совершать бесчисленные правонарушения и преступления, не сделав ничего для их предотвращения или сотрудничества с властями", – заявил источник. Как сообщает телеканал, уже сегодня Дуров должен явиться перед следственным судьей.

Ордер на арест Дурова действует только в пределах Франции. По данным TF1, предприниматель был осведомлен о своем статусе "персоны нон грата" в этой стране, поэтому редко посещал Европу и избегал государств, где власти особенно пристально следят за Telegram. "Сегодня он допустил ошибку. Причины этого нам неизвестны", – отметил источник. BFMTV охарактеризовал появление Дурова во Франции как "загадочное".

В 2021 году стало известно, что Павел Дуров, который покинул Россию в 2014 году, получил гражданство Франции. В последнее время он проживает в ОАЭ.

Согласно TF1, французские власти могут использовать задержание Дурова для усиления давления на европейские страны с целью борьбы с зашифрованными мессенджерами, которые часто используются террористами. После ареста криптовалюта Toncoin (TON), которую используют в Telegram, обесценилась на 14%.

Реакция российских парламентариев на арест не заставила себя ждать. Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по вопросам конституционного законодательства, назвал действия Франции "защитой свободы слова и европейских ценностей". Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с требованием добиваться освобождения Дурова, утверждая, что арест может иметь политический подтекст и быть средством получения доступа к личным данным пользователей Telegram. Общество защиты интернета оценило эту ситуацию как попытку Франции осуществить цензуру.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой из мессенджеров выбрать: Viber или Telegram.

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