Екіпаж українського РСЗВ M270 доставив різдвяні подарунки для окупантів (відео)
У мережі з'явився відеоролик, на якому показана українська РСЗВ LRU/M270A1 після залпу по ворожих позиціях.
Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. У підписі до відео написані слова командира екіпажа РСЗВ:
"Важко бути далеко від родини, але ми щойно доставили різдвяні подарунки для росіян, і це дуже приємно", – зазначив військовий.
Що відомо про M270
M270 (M270 Multiple Launch Rocket System, MLRS) – це американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі" виробництва компанії Vought. З 1983 року РСЗВ перебуває на озброєнні армії США. У липні 2022 року надійшли на озброєння України.
Призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв'язку та інших площинних цілей.
Європейські модернізації M270A1 розроблені "Krauss-Maffei Wegmann" за участю Німеччини (Mittleres Artillerieraketensystem — MARS II), Італії (MLRS Improved) та Франції (Lance Roquette Unitaire — LRU).
До складу реактивної системи залпового вогню M270 MLRS входять:
- бойова машина М270 (самохідна пускова установка (ПУ);
- 227-мм некеровані реактивні снаряди (НКР) у транспортно-пускових контейнерах (ТПК) і апаратура управління вогнем;
- транспортно-заряджальна машина;
- система зв'язку і управління.
Основними частинами бойової машини М270 є шасі й артилерійська частина. До артилерійської частини ПУ входять:
- нерухома основа, встановлена на корпусі шасі;
- поворотна платформа із закріпленою на ній частиною, що хитається, у броньованій коробчастій фермі якої розташовані два ТПК;
- механізми заряджання і наведення.
Характеристики M270
- Вага:24,950 т;
- Довжина:6 850 мм;
- Ширина: 2 970мм;
- Висота: 2 590мм:
- Обслуга: 3;
- Калібр: 227;
- Ефективна дальність вогню:
- M26: 32 км
- M26A1/A2: 45 км
- M30/31: 84 км
- GMLRS+: 120 км
- ATACMS: 165-300 км
- Двигун: VTA-903T500;
- Трансмісія: General Electric HMPT-500, 3 – вперед, 1 – назад;
- Підвіска: індивідуальна торсіонна з гідравлічними амортизаторами;
- Дорожній просвіт: база: M2 Bradley;
- Швидкість по шосе: 64,3 км/год.
Раніше, у мережі з'явився репортаж Sky News про РСЗВ M270, які надали Україні Велика Британія, США та Німеччина. Журналісти зазначають, що артилерійські удари відіграють вирішальну роль в тому, що вище американське командування назвало "битвою вогнем".
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