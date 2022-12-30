Экипаж украинского РСЗО M270 доставил рождественские подарки для оккупантов (видео)

В сети появился видеоролик, на котором показан украинский РСЗО LRU/M270A1 после залпа по враждебным позициям.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. В подписи к видео написаны слова командира экипажа РСЗО:

"Трудно быть вдали от семьи, но мы только что доставили рождественские подарки для россиян, и это очень приятно", – отметил военный.

Видео дня

Что известно о M270

M270 (M270 Multiple Launch Rocket System, MLRS) – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought. С 1983 года РСЗО находится на вооружении армии США. В июле 2022 поступили на вооружение Украины.

Предназначена для выполнения в любое время суток и при различных погодных условиях боевых задач по поражению и уничтожению с закрытых огневых позиций на расстояниях свыше 30 км. обороны, грузовых автомобилей, легко бронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других плоскостных целей.

Европейские модернизации M270A1 разработаны "Krauss-Maffei Wegmann" с участием Германии (Mittleres Artillerieraketensystem - MARS II), Италии (MLRS Improved) и Франции (Lance Roquette Unitaire - LRU).

В состав реактивной системы залпового огня M270 MLRS входят:

боевая машина М270 (самоходная пусковая установка (ПУ));

227-мм неуправляемые реактивные снаряды (НКР) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) и аппаратура управления огнем;

транспортно-заряжающая машина;

система связи и управления

Основными частями боевой машины М270 являются шасси и артиллерийская часть. В артиллерийскую часть ПУ входят:

неподвижное основание, установленное на корпусе шасси;

поворотная платформа с качающейся закрепленной на ней качающейся частью в бронированной коробчатой ферме которой расположены два ТПК;

механизмы зарядки и наведения.

Характеристики M270

Вес: 24,950 т;

Длина:6 850 мм;

Ширина: 2 970мм;

Высота: 2 590мм:

Обслуживание: 3;

Калибр: 227;

Эффективная дальность огня: M26: 32 км M26A1/A2: 45 км M30/31: 84 км GMLRS+: 120 км ATACMS: 165-300 км

: VTA-903T500;

Трансмиссия: General Electric HMPT-500, 3 – вперед, 1 – назад;

Подвеска: индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами;

Дорожный просвет: база: M2 Bradley;

Скорость по шоссе: 64,3 км/ч.

Ранее, в сети появился репортаж Sky News о РСЗО M270, которые предоставили Украине Великобритания, США и Германия. Журналисты отмечают, что артиллерийские удары играют решающую роль в том, что высшее американское командование назвало "битвой огнем".

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