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Война в Украине

Экипаж украинского РСЗО M270 доставил рождественские подарки для оккупантов (видео)

Игорь Романько

ВСУ отработали по враждебным позициям по РСЗО M270A1

В сети появился видеоролик, на котором показан украинский РСЗО LRU/M270A1 после залпа по враждебным позициям.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. В подписи к видео написаны слова командира экипажа РСЗО:

"Трудно быть вдали от семьи, но мы только что доставили рождественские подарки для россиян, и это очень приятно", – отметил военный.

Что известно о M270

M270 (M270 Multiple Launch Rocket System, MLRS) – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought. С 1983 года РСЗО находится на вооружении армии США. В июле 2022 поступили на вооружение Украины.

Предназначена для выполнения в любое время суток и при различных погодных условиях боевых задач по поражению и уничтожению с закрытых огневых позиций на расстояниях свыше 30 км. обороны, грузовых автомобилей, легко бронированных бронетранспортеров, а также командных пунктов, узлов связи и других плоскостных целей.

Европейские модернизации M270A1 разработаны "Krauss-Maffei Wegmann" с участием Германии (Mittleres Artillerieraketensystem - MARS II), Италии (MLRS Improved) и Франции (Lance Roquette Unitaire - LRU).

В состав реактивной системы залпового огня M270 MLRS входят:

  • боевая машина М270 (самоходная пусковая установка (ПУ));
  • 227-мм неуправляемые реактивные снаряды (НКР) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) и аппаратура управления огнем;
  • транспортно-заряжающая машина;
  • система связи и управления

Основными частями боевой машины М270 являются шасси и артиллерийская часть. В артиллерийскую часть ПУ входят:

  • неподвижное основание, установленное на корпусе шасси;
  • поворотная платформа с качающейся закрепленной на ней качающейся частью в бронированной коробчатой ферме которой расположены два ТПК;
  • механизмы зарядки и наведения.

Характеристики M270

  • Вес: 24,950 т;
  • Длина:6 850 мм;
  • Ширина: 2 970мм;
  • Высота: 2 590мм:
  • Обслуживание: 3;
  • Калибр: 227;
  • Эффективная дальность огня:
    • M26: 32 км
    • M26A1/A2: 45 км
    • M30/31: 84 км
    • GMLRS+: 120 км
    • ATACMS: 165-300 км
  • : VTA-903T500;
  • Трансмиссия: General Electric HMPT-500, 3 – вперед, 1 – назад;
  • Подвеска: индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами;
  • Дорожный просвет: база: M2 Bradley;
  • Скорость по шоссе: 64,3 км/ч.

Ранее, в сети появился репортаж Sky News о РСЗО M270, которые предоставили Украине Великобритания, США и Германия. Журналисты отмечают, что артиллерийские удары играют решающую роль в том, что высшее американское командование назвало "битвой огнем".

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Война в Украине