Експерт пояснив, чи зростуть ціни на бензин та дизпаливо з 1 липня

З 1 липня в Україні має вступити в дію довоєнна ставка ПДВ на пальне у розмірі 20%. Прогнозувалося, що оператори АЗС підвищать ціни на бензин та дизельне пальне.

Тим часом директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн під час телемарафону заявив, що зростання цін на пальне в Україні не буде раптовим. Замість цього, вартість пального поступово збільшуватиметься з 1 липня, але націнки заправних станцій будуть зменшені на 2-3 гривні за літр.

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За його словами, трейдери навезли значні запаси пального ще у травні та червні, що забезпечить плавний процес переходу до нової системи оподаткування. Передбачається змішування пального, яке постачалося до 1 липня за старими податковими ставками, з пальним, яке буде надходити за новою системою оподаткування. Цей процес переходу дозволить уникнути різкого зростання цін на пальне.

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Сергій Куюн також зазначив, що вартість пального збільшиться на 11 гривень за літр у випадку з бензином, на 8 гривень за літр у випадку з дизпаливом та на 3 гривні за літр у випадку зі скрапленим газом, внаслідок зростання податкових складових. Однак, експерт вважає, що націнки заправних станцій будуть зменшені, що дозволить утримати зростання цін на рівні 2-3 гривні на літрі.

Куюн висловив сподівання, що зниження світової ціни на нафтопродукти також сприятиме зниженню впливу зростання цін на пальне в Україні.

За його словами, остаточні результати цього переходу можна буде оцінити наприкінці липня-серпня 2023 року.

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