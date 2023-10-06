Експерти назвали найкращу температуру для прання рушників та постелі: вбиває постільних клопів

Постільні клопи – це дуже крихітні комахи, що живляться кров’ю, які ховаються в складках і щілинах меблів і тканин у світлий час доби. Знищити цих шкідників не так просто.

Постільні клопи дуже стійкі та можуть виживати в різних умовах з дивовижною легкістю. Втім, постіль та рушники можна випрати за певної температури, повідомляє Express.co.uk.

Експерти радять прання білизни при 60 градусах протягом 30 хвилин. Це знищує всіх постільних клопів та їхні яйця.

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Зниження температури до 40 градусів вбиває всіх дорослих постільних клопів, але лише 25% яєць. Експерти стверджують, що для прання рушників і постільної білизни, їх потрібно попередньо класти в герметичний пакет.

Таким чином вдасться уникнути ризику розповсюдження постільних клопів в інших місцях. Потім помістіть пакети в пральну машину та відкрийте або розірвіть їх усередині.

Процес прання можна повторити знову, щоб підвищити шанси на максимальний успіх. Також найкраще запустити ці речі в один із найдовших варіантів циклу прання.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька перевірених і ефективних способів, які допоможуть якісно випрати і висушити пухову куртку.

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