Що потрібно знати про прання пуховиків у пральній машинці: важливі правила

Пуховики завжди залишаються у тренді в холодну пору року і є улюбленим вибором для багатьох людей різного віку. Вони відмінно підходять як для ділового стилю, так і для повсякденного гардероба. Проте річ вимагає спеціального догляду і правильного прання.

UAportal розповість, як безпечно та ефективно прати пуховик у машинці. Варто відзначити, що неправильне прання може призвести до того, що пух збиватиметься в грудочки, які потім важко розбити. Тому, якщо ви вирішили прати свій пуховик у машинці, слід дотримуватися деяких важливих правил.

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На машинці виберіть делікатний режим і прання при температурі не більше 30°C. Краще використовувати спеціальний рідкий засіб для прання пухових речей, а не звичайний порошок.

Не замочуйте пуховик перед пранням, оскільки це може спричинити утворення грудочок. Перед тим, як класти куртку у машинку, виверніть її навиворіт і застебніть всі ґудзики та блискавки.

Деякі виробники рекомендують додавати до прання тенісні м'ячики. Разом із пуховиком в машинку покладіть 3-4 тенісні м'ячі. Під час прання вони допоможуть збити пух, запобігаючи утворенню грудочок.

Після прання виберіть делікатний режим полоскання і кілька разів прополоскайте куртку. Віджати від води пуховик можна у пральній машинці, вибравши найменші оберти віджиму і не забираючи тенісні м'ячі. Під час сушіння пуховика варто кілька разів потрусити куртку, щоб пух рівномірно розподілився.

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