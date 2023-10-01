Що робити, якщо збився пух в куртці: дієві поради

Пуховики і куртки - незамінний атрибут зимового гардеробу. Проте, щоб ваш одяг і далі зігрівав і виглядав як новий, важливо правильно доглядати за ним після прання. В іншому випадку, наповнювач всередині виробу може збитися в грудки, і вам доведеться розпрямляти його самостійно.

Однак є лайфхаки, які допоможуть зробити це швидко і безпечно для вашого одягу. Про них розповість UAportal.

Як правильно прати пуховики та куртки:

Вибір режиму прання:

Під час машинного прання оберіть щадний режим з температурою не вище 40°C та кількістю обертів барабана в межах 500-600.

Використання тенісних м'ячиків:

Якщо після прання ви помітили, що пуховик став згорнутим, використайте тенісні м'ячики. Покладіть мокру куртку в машинку разом з 4-5 тенісними м'ячиками і поставте її на режим віджиму. Цей метод допоможе розпушити наповнювач.

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Використання палиці:

Якщо немає тенісних м'ячиків, розкладіть пуховик на рівній поверхні і побийте його гладкою палицею. Головне - це зробити це обережно, щоб не пошкодити тканину.

Використання пилососа:

Розкладіть пуховик на столі, зніміть насадку з пилососа і за допомогою шлангу "пройдіться" по поверхні куртки. Використовуйте середню потужність пилососа.

За допомогою рук:

Якщо інші методи не допомогли, розпушіть пуховик руками. Ретельно промацайте кожен сантиметр пуховика, знайдіть грудки і пальцями розбийте їх.

Нагадаємо, ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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