Что нужно знать о стирке пуховиков в стиральной машинке: важные правила

Пуховики всегда остаются в тренде в холодное время года и являются любимым выбором для многих людей всех возрастов. Они отлично подходят как для делового стиля, так и для повседневного гардероба. Однако вещь требует специального ухода и правильной стирки.

UAportal расскажет, как безопасно и эффективно стирать пуховик в машинке. Стоит отметить, что неправильная стирка может привести к тому, что пух сбивается в комочки, которые потом трудно разбить. Поэтому, если вы решили стирать свой пуховик в машинке, следует соблюдать некоторые важные правила.

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На машинке выберите щадящий режим и стирку при температуре не более 30°C. Лучше использовать специальное жидкое средство для стирки пуховых вещей, а не обычный порошок.

Не замачивайте пуховик перед стиркой, поскольку это может повлечь за собой образование комочков. Перед тем, как класть куртку в машинку, выверните ее наизнанку и застегните все пуговицы и молнии.

Некоторые производители рекомендуют добавлять в стирку теннисные мячики. Вместе с пуховиком в машинку положите 3-4 теннисных мяча. Во время стирки они помогут сбить пух, предотвращая образование комочков.

После стирки выберите тонкий режим полоскания и несколько раз прополоскайте куртку. Отжать от воды пуховик можно в стиральной машинке, выбрав малейшие обороты отжима и не забирая теннисные мячи. Во время сушки пуховика следует несколько раз потрясти куртку, чтобы пух равномерно распределился.

Напомним, мы рассказали о нескольких проверенных и эффективных способах, которые помогут качественно постирать и высушить пуховую куртку.