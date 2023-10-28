Експерти назвали прилади, які непомітно збільшують рахунки за світло

Наближається зима, тому багато домогосподарств шукатимуть способи скоротити рахунки за електроенергію. Щоб допомогти, експерти поділилися, як можна заощадити.

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Електроприлади, які залишаються ввімкненими, споживають електроенергію, навіть якщо ними не користуються. Про це повідомляє Express.co.uk.

Телевізор є одним із найбільш енергоємних пристроїв, коли його залишають у режимі очікування. Якщо вимикати його цілком, це допоможе скоротити рахунок за світло.

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Сучасні ігрові консолі набагато потужніші, ніж були раніше, тобто вони споживають набагато більше енергії, оскільки вони підключені до Інтернету, навіть коли вони перебувають у режимі очікування.

Також варто відключати від мережі пральну машинку. Хоча у режимі очікування вона споживає мало, однак постійне підключення накручує рахунки за електроенергію.

Інші прилади, які слід повністю вимкнути, включають чайники, тостери, настільні комп’ютери та сушильну машину.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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