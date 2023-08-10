Експерти назвали найпростіший метод позбутися слимаків на дачі без пестицидів

Слимаків і равликів приваблює широкий спектр декоративних рослин і овочів. Вони можуть спричинити спустошення у саду, поїдаючи листя рослин, квіти та стебла.

Набридливі шкідники найбільш активні вночі, але зазвичай залишають помітні сріблясті сліди на внутрішніх двориках, стінах і підлозі. Щоб не дати слимакам і равликам поїдати рослини, зовсім не обов'язково використовувати пестициди, пише Express.co.uk.

Зокрема, можна використовувати мідну стрічку на горщиках для рослин, щоб стримувати слимаків і равликів від поїдання рослин. Причина, по якій мідна стрічка відлякує слимаків і равликів, полягає в тому, що вона викликає нешкідливий удар електричним струмом, коли вони торкаються до неї.

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Мідь перешкоджає слизу слимаків і равликів, тому вони її уникають. Висадка рослин, стійких до слимаків, і уникнення надмірного поливу також може допомогти зменшити їх кількість.

Слимаки не люблять рослини з сильним ароматом, такі як лаванда, фенхель, розмарин і полин.

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