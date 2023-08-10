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Эксперты назвали самый простой метод избавиться от улиток на даче без пестицидов

Анастасия Крыщук

Эксперты назвали самый простой метод избавиться от улиток на даче без пестицидов

Улиток привлекает широкий спектр декоративных растений и овощей. Они могут привести к опустошению в саду, поедая листья растений, цветы и стебли.

Назойливые вредители наиболее активны ночью, но обычно оставляют заметные серебристые следы на внутренних двориках, стенах и полу. Чтобы не дать улиткам поедать растения, совсем не обязательно использовать пестициды, пишет Express.co.uk.

В частности, можно использовать медную ленту на горшках для растений, чтобы сдерживать улиток от поедания растений. Причина, по которой медная лента отпугивает улиток, состоит в том, что она вызывает безвредный удар электрическим током, когда они прикасаются к ней.

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Медь препятствует слизи улиток, поэтому они ее избегают. Высадка растений, устойчивых к улиткам, и избегание чрезмерного полива также может помочь снизить их количество.

Улитки не любят растения с сильным ароматом, такие как лаванда, фенхель, розмарин и полынь.

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