Эксперты назвали самый простой метод избавиться от улиток на даче без пестицидов

Улиток привлекает широкий спектр декоративных растений и овощей. Они могут привести к опустошению в саду, поедая листья растений, цветы и стебли.

Назойливые вредители наиболее активны ночью, но обычно оставляют заметные серебристые следы на внутренних двориках, стенах и полу. Чтобы не дать улиткам поедать растения, совсем не обязательно использовать пестициды, пишет Express.co.uk.

В частности, можно использовать медную ленту на горшках для растений, чтобы сдерживать улиток от поедания растений. Причина, по которой медная лента отпугивает улиток, состоит в том, что она вызывает безвредный удар электрическим током, когда они прикасаются к ней.

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Медь препятствует слизи улиток, поэтому они ее избегают. Высадка растений, устойчивых к улиткам, и избегание чрезмерного полива также может помочь снизить их количество.

Улитки не любят растения с сильным ароматом, такие как лаванда, фенхель, розмарин и полынь.

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