Експерти пояснили, як швидко позбутися постільних клопів без агресивної хімії

Найчастіше постільні клопи зустрічаються в спальні, так як їм потрібна людська кров, щоб вижити, і харчуються вони вночі. Однак ці шкідники також люблять "ховатися" у рушниках.

Якщо ви хочете повністю знищити постільних клопів, потрібно бути ретельним і не залишати жодних шансів шкідникам. Експерти пояснили, як можна позбутися клопів за два кроки, повідомляє Express.co.uk.

Найкращий спосіб позбутися постільних клопів – це ретельно ізолювати спальню та ванну. Не можна додавати або забирати з кімнати нові предмети, поки присутнє зараження.

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Домогосподарствам потрібно використовувати великі поліетиленові пакети, щоб упакувати всі речі та віднести їх до пральної машини. Рекомендується тримати пакети закритими, щоб деякі клопи не втекли.

Забруднені рушники та постіль слід відправляти прямо в пральну машину. Якщо ви хочете позбутися всіх постільних клопів і яєць, потрібно використовувати високі температури прання.

Для тих, хто шукає швидший спосіб позбутися клопів зі своїх рушників, вони можуть відпарити їх. Так само, як вони чутливі до тепла, постільні клопи також чутливі до низьких температур.

Можна використовувати морозильну камеру. Покладіть білизну у пакет із застібкою та помістіть у морозилку на декілька днів.

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