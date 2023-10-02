Експерти пояснили, як підготувати сад до зими після теплого вересня

Зима вже не за горами, тому садівникам потрібно готувати рослини до холоду. Незвично теплий вересень міг дещо посунути плани, однак підготовка до зими досить важлива.

Садівники закликають не зволікати та звернути увагу на декілька простих кроків, які варто зробити у жовтні. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, власникам газону варто розсипати насіння на будь-яких голих ділянках і згрібати газон, щоб переконатися, що він отримує всі необхідні поживні речовини. Для початку видаліть будь-який бур’ян або мох перед тим, як скошувати газон.

Посійте насіння та закріпіть його перед поливом, і роботу зроблено. Посів насіння зараз також означатиме, що воно проросте набагато швидше завдяки теплому ґрунту та більш прохолодному повітрю.

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Якщо ваші багаторічні рослини все ще процвітають завдяки теплій погоді, уникайте їх зрізання або обрізання. Натомість залиште їх поніжитися в останні дні сонця, щоб вони могли накопичити багато енергії для наступного цвітіння.

Також варто трохи почекати перед висадкою весняних цибулин. Цибулини погано ростуть у надто теплому ґрунті і навіть можуть рано загинути, тому краще почекати пару тижнів, поки ґрунт прийде в оптимальний стан.

Не забувайте поливати сад. Намагайтеся поливати до або після найспекотнішої частини дня, щоб переконатися, що вода досягає коренів.

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