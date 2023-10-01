Садівники закликали негайно обрізати одну рослину, щоб вона пережила зиму

Обрізка троянд забезпечує інтенсивний ріст і гарне цвітіння рослини кожного наступного року. Це важливо робити до сильних морозів.

Без обрізки плетисті троянди можуть перетворитися на заплутаний безлад гілок із дуже малою кількістю квітів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Обрізка – це практика вибіркового видалення частин рослини, включаючи гілки та бруньки. Це може допомогти маніпулювати рослиною для ландшафтних цілей, а також стимулювати новий ріст.

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Садівники повинні почати з видалення будь-якої пошкодженої або перехрещеної порослі або будь-якої дуже старої деревини. Фахівці стверджують, що головні стебла потрібно розгортати віялом на рівновіддаленій відстані якомога горизонтальніше, підв’язуючи їх до дроту.

Тоді всі бічні пагони, що ростуть із цих основних стебел, які дали цьогорічні квіти, можна скоротити до короткого куща з парою листочків. Переконайтеся, що все це міцно зав’язано, щоб уникнути зимових пошкоджень.

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