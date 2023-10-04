Експерти пояснили, як дістати безкоштовну мульчу для рослин у жовтні

У жовтні є кілька садових робіт, які потрібно виконувати. Це включає в себе збір листя для виготовлення мульчі.

Якщо садівники не мають спеціального місця, щоб покласти листя, вони можуть помістити їх у чорний мішок для сміття разом із кількома дренажними отворами на дні. Про це повідомляє Express.co.uk.

Мульча може допомогти придушити бур'яни та покращити ґрунт навколо рослин, щоб допомогти їм рости. Купи листової плісняви ​​можуть бути заражені бур’янами, тому використовуйте отриманий продукт обережно.

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Вуличне листя може бути забруднене сміттям, тому обов’язково перебирайте листя, перш ніж додавати його до купи листової цвілі. Якщо купа листової плісняви ​​повільно розкладається на плісняву, спробуйте регулярно перевертати її, щоб провітрити листя та прискорити процес руйнування.

Слідкуйте, щоб листя не пересихало, при необхідності зволожуючи купу в жарку суху погоду. Для розкладання листової цвілі знадобиться деякий час.

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