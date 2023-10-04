Эксперты объяснили, как получить бесплатную мульчу для растений в октябре

В октябре есть несколько садовых работ, которые необходимо делать. Это включает в себя сбор листьев для изготовления мульчи.

Если у садоводов нет специального места, чтобы положить листья, они могут поместить их в черный мусорный мешок вместе с несколькими дренажными отверстиями на дне. Об этом сообщает Express.co.uk.

Мульча может помочь подавить сорняки и улучшить почву вокруг растений, чтобы помочь им расти. Кучи листовой плесени могут быть заражены сорняками, поэтому используйте полученный продукт осторожно.

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Уличные листья могут быть загрязнены мусором, поэтому обязательно перебирайте листья, прежде чем добавлять его в груду листовой плесени. Если куча листовой плесени медленно разлагается на плесень, попробуйте регулярно переворачивать ее, чтобы проветрить листья и ускорить процесс разрушения.

Следите, чтобы листья не пересыхали, при необходимости увлажняя кучу в жаркую сухую погоду. Для разложения листовой плесени понадобится некоторое время.

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